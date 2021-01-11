Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге планируется открыть дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. В настоящий момент в огромном мегаполисе с постоянным населением в 5,4 млн человек привито всего чуть более 13,6 тыс. человек, то есть примерно 0,25%.

Медсестра во время вакцинации от коронавируса в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Сейчас в районных поликлиниках Петербурга открыто 70 прививочных пунктов. По мнению главы города Александра Беглова, этого недостаточно, и необходимо, чтобы их было больше ста. Об этом 11 января губернатор заявил на рабочем совещании с членами городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, в Смольном считают, что необходимо организовать дополнительные пункты вакцинации на крупных городских предприятиях. По поручению губернатора чиновники проверили возможность организации вакцинации сотрудников на 61 предприятии с общей численностью 112 000 сотрудников.

«На шести предприятиях пункты вакцинации уже созданы и получили соответствующие лицензии. Возможность организовать такие пункты есть еще у 40 предприятий. Сотрудникам остальных 15 предприятий прививки будут сделаны в городских поликлиниках и частных медицинских центрах», — уточнили в Смольном.

По официальным данным, на 11 января в Северной столице от коронавирусной инфекции привито 13 692 горожан, из них полностью закончили цикл вакцинации всего 384 человека.

На сегодняшний день в Петербург поступило 22 692 дозы вакцины от коронавируса. Ожидается, что в течение января поступит ещё порядка 88 000 доз.

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