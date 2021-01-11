Загреб, , 17:34 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 3141 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35 человек скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 11 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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К аппаратам ИВЛ подключен 191 пациент. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 4976.

В Хорватии 220 223 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.

Напомним, что раннее 30 декабря в Хорватии было подтверждено 1350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 56 смертельных случаев.