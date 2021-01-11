Белгород, , 17:32 — REGNUM Кадровые изменения в структуре правительства Белгородской области объяснил 11 января своим подписчикам в социальных сетях врио губернатора Вячеслав Гладков. По его словам, основная задача — усилить роль директоров департаментов.

Вячеслав Гладков пояснил, что получил самое большое количество претензий к работе департамента здравоохранения. Он видит обращения жителей региона и реакцию подписчиков на новое назначение Наталии Зубаревой, возглавлявшей профильное ведомство.

«Принял решение разделить должность заместителя губернатора и директора департамента здравоохранения и социальной защиты. Для того, чтобы взять на работу профессионального человека из среды врачей, чтобы усилить эту работу. Это главная цель сейчас, особенно, когда эпидемия коронавируса продолжается. Никаких решений по усилению чьей-то роли в структуре правительства нет. Основная задача изменений — усилить роль директоров департаментов, сделать их более самостоятельными, чтобы они несли ответственность за свои решения и работали эффективнее на благо Белгородской области», — сказал врио губернатора.

Что касается департамента образования, то перед ведомством будут поставлены новые цели и увеличен объём работы. Насколько правильными окажутся кадровые решения — покажет время, при этом, подчеркнул Вячеслав Гладков, с себя ответственности он не снимает.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что Наталию Зубареву назначат заместителем главы области, ответственным за весь социальный блок, она будет курировать шесть региональных департаментов.

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