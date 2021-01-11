Челябинск, 11 января 2021, 17:16 — REGNUM В Челябинске окончен ремонт подземных переходов на площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
К концу января в переходах со стороны улицы Цвиллинга и областного Заксобрания смонтируют видеонаблюдение. Также предстоит создать подъёмники для маломобильных граждан.
Наземный переход на улице Цвиллинга продолжит функционировать. Отметим, он был открыт ранее в качестве временного, на период ремонта в подземных переходах.
Отметим, подземные переходы в Челябинске обновляют ежегодно. Есть такие планы и на 2021 год.