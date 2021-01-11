Москва, , 17:14 — REGNUM Мутации, влекущие коренные изменения в патогенности вирусов, происходят крайне редко. Об этом 11 января заявил главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24».

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«Коренные изменения, так чтобы резко увеличивалась патогенность вирусов — эти изменения бывают не так часто», — заявил Зуев.

«Мы привыкли играть словом «мутация». Для нас мутация — просто как мячик. Вот в среду произошла мутация, в четверг — ещё одна, в пятницу — третья. Но это не серьёзно. Молекулярные изменения могут быть, да. И действительно, факты у нас налицо, мы это слышим: вот английский вариант, потом в Южной Америке тоже нам сообщили. Это может быть. Но это всё не изменение, за которыми следует изменение в патогенности, которые влекут за собой какие-то (новые) эпидпоследствия, необходимость каких-то новых мер», — указал он.