Москва, , 17:10 — REGNUM Новости о новых штаммах коронавируса не должны вызывать такой ажиотаж, который в настоящее время периодически возникает. Об этом 11 января заявил главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24».

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"В разных условиях, конечно, могут быть различные изменения, дополнения. Дело в том, что наши молекулярные биологи сейчас достигли такой виртуозности в методах исследования, что они буквально, что называется, определяют (элемент) новый или одну молекулу, ушедшую из состава РНК вируса», — заявил Зуев.

«Все эти наблюдения, они не вызывают какого-то революционного изменения в свойствах. При этом нам ясно сказано, что антигенные свойства вируса и нашего, и вируса английского, несмотря ни на что, не изменились. Именно поэтому вакцина, в том числе и наша, центра имени Гамалеи, вакцина эта эффективна: была, есть и будет», — указал он.