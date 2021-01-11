Солнечногорск, Московская область, 11 января 2021, 16:58 — REGNUM Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» разработала дистанционный интерактивный курс для участников флагманской программы «Наставничество». Образовательный курс поможет более качественно организовать процесс обучения и общения опытных наставников и молодых ребят.
Курс доступен участникам нового потока программы, первая сессия которого состоялась 28 ноября 2020 г. Впервые в этом году наставниками выступают не только победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России», но и проектов «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участниками нового потока программы стали рекордные 226 человек — 113 наставнических пар, что является максимальным показателем с момента открытия программы в 2018 году.
Она пояснила, что в течение полугода в рамках программы молодые люди — победители и финалисты разных конкурсов платформы — получают персональную поддержку от наставника: профессиональную экспертизу и советы, которые многим из них помогают продвинуться в плане личностного роста.
По словам руководителя программы Марии Мировой, залогом эффективного наставничества является умение создать доверительные отношения и диалог между наставником и наставляемым, регулярные встречи и открытость. Запуск интерактивного курса позволит сделать общение более качественным и компенсирует отсутствие очного общения, так как из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сессии программы «Наставничества» были переведены в онлайн-формат.
В рамках программы также завершается разработка мобильного приложения программы «Наставничество», которое обеспечит более качественную работу участников через личный кабинет, чаты сообщества, разные форматы получения обратной связи с наставником и оценкой этапов выполнения поставленных целей и задач.
Программа «Наставничество» — одна из эффективных площадок для развития профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения лауреатов проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она реализуется Мастерской управления «Сенеж» при поддержке клуба Лидеров России «Эльбрус».
В связи с ростом числа участников, автоматизация программы «Наставничество» является одной из приоритетных задач в 2021 году наряду с тиражированием методологии наставничества и передачей опыта ее реализации в российские регионы. Выпускниками программы уже являются более 200 победителей и финалистов проектов платформы «Россия — страна возможностей».