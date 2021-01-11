Нижний Новгород, , 16:55 — REGNUM Метеорологи предупредили жителей Нижнего Новгорода о снежных бурях и попросили одеваться теплее. Ночь 13 января должна стать самой холодной: температура опустится до —32 °C.

«11 января к вечеру температура воздуха составит до —22 °C. Самым холодным днем недели станет среда — столбики термометров опустятся до —27 °C днем, а ближе к ночи похолодает до —32 °C. Нужно отметить, что и без того сильный мороз будет ощущаться еще жестче из-за мощного ветра до 7 метров в секунду», — пишет NN.ru.

В четверг, 14 января, ожидается незначительное потепление — днем до −15… −17 °С. Нормализация погоды ожидается к концу недели —13 °C днем и —15 °C ночью. Ветер и снегопад немного стихнут, но продолжатся.

Синоптики обещают, что за январскими холодами нижегородцев ждет аномально теплый февраль.