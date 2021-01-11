Нижний Новгород, , 16:51 — REGNUM С 11 января все школы в Нижегородской области возобновили работу в обычном формате, вернувшись к очной форме обучения. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Николай Богданов-Бельский. Вдохновение (фрагмент)

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Это стало возможно после стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Также с сегодняшнего дня в Нижегородской области возобновлено очное обучение в государственных колледжах и высших учебных заведениях.

Отметим, что при возврате к обычной форме обучения в учебных учреждениях продолжат соблюдать меры по снижению рисков заражения коронавирусом: педагогам и учащимся на входе в школы, вузы и колледжи будут измерять температуру бесконтактными термометрами, требования о безопасной дистанции остаются в силе, также расписание занятий и перемен будет организовано таким образом, чтобы ученики из разных классов и групп не пересекались между собой.