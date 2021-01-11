Варшава, , 16:49 — REGNUM 68% жителей Польши готовы вакцинироваться от COVID-19. При этом наиболее высокие показатели среди людей старших возрастных групп. Об этом передает Polskie Radio 24 со ссылкой на данные опроса, проведенного представителями исследовательского центра United Surveys.

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Результат в 68% желающих привиться демонстрирует существенный рост данного показателя по сравнению с результатами опросов двумя месяцами ранее. Так, в ноябре о намерении сделать вакцину заявили лишь около 40% опрошенных. Этого, по прогнозам минздрава, было недостаточно для борьбы с пандемией.

Отмечается, что в группе 60−69 лет ответы «определенно сделаю прививку» и «скорее сделаю, чем нет» дали 81% опрошенных. В группе «70+» этот показатель составил 76%. В предыдущем исследовании эти показатели были на уровне 63% и 53% соответственно.

Напомним, в середине декабря в Польше началась информационная кампания по поощрению вакцинации среди населения. В стране началась раздача листовок на улицах, а также их распространение через почтовые ящики. Кроме того, прививку сделали медийные персоны и политики, призвав всех последовать их примеру.

В опросе приняли участие 1000 взрослых жителей Польши. Он был проведен 9 января.