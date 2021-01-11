Волгоград, , 16:49 — REGNUM Полномочия руководителей сложили с себя главы комитета по развитию туризма Волгоградской области и областной инспекции госстройнадзора. О кадровых изменениях ИА REGNUM 11 января рассказали в пресс-службе администрации региона.

Должности покинули глава комитета по развитию туризма Светлана Матова и Александр Сторожук, возглавлявший областную инспекцию государственного строительного надзора. Временно исполняющими обязанности руководителей назначены Михаил Вальковский и Владимир Митрохин соответственно, каждый из которых ранее занимал должность заместителя главы ведомства.

Светлана Матова была назначена на должность руководителя комитета по развитию туризма в октябре 2019 года, Александр Сторожук руководил Госстройнадзором с января 2015 года.