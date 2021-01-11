Мурманск, 11 января 2021, 16:32 — REGNUM Мурманские власти обеспечили противовирусными лекарствами 49 тысяч жителей региона. Медикаменты, приобретенные за счет регионального бюджета, северяне получили бесплатно. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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За счет средств федерального бюджета медикаментами были обеспечены еще 9 327 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области свободными остаются 30% ковидных коек.