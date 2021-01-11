Мурманск, , 16:23 — REGNUM В Мурманской области свободными остаются 1540 коек для ковид-пациентов, что составляет 30% от всего коечного фонда, созданного для лечения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«Для оказания медицинской помощи пациентам на амбулаторном лечении в области работают 17 патронажных бригад. Для оказания скорой медицинской помощи — 22 ковидных бригады», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе было выявлено 234 новых случаев COVID-19, большинство и них — в областном центре.