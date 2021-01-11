Томск, 11 января 2021, 16:20 — REGNUM Третья волна коронавируса в Томской области ожидается весной 2021 года. Об этом 11 января сообщил заместитель губернатора региона по социальной политике Иван Деев.
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«Если говорить о третьей волне, конечно, третья волна будет, и её прогнозируют на весну, на март», — отметил он.
Однако какой будет третья волна по силе, спрогнозировать пока сложно:
«В целом, если оценивать другие инфекционные процессы, то практика показывает, что вторая волна всегда сильнее первой, третья — слабее второй, но сильнее первой».
Также Деев подчеркнул, что 24−25 января в Томской области может произойти всплеск количества выявленных случаев заражения коронавирусом:
«Это связано с праздниками и с самим инкубационным периодом этой инфекции».
В настоящее время в Томской области свободно 900 коек для пациентов с COVID-19.
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