Томск, , 16:20 — REGNUM Третья волна коронавируса в Томской области ожидается весной 2021 года. Об этом 11 января сообщил заместитель губернатора региона по социальной политике Иван Деев.

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«Если говорить о третьей волне, конечно, третья волна будет, и её прогнозируют на весну, на март», — отметил он.

Однако какой будет третья волна по силе, спрогнозировать пока сложно:

«В целом, если оценивать другие инфекционные процессы, то практика показывает, что вторая волна всегда сильнее первой, третья — слабее второй, но сильнее первой».

Также Деев подчеркнул, что 24−25 января в Томской области может произойти всплеск количества выявленных случаев заражения коронавирусом:

«Это связано с праздниками и с самим инкубационным периодом этой инфекции».

В настоящее время в Томской области свободно 900 коек для пациентов с COVID-19.

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