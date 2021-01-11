Рим, , 16:13 — REGNUM Правительство Италии 14−15 января рассмотрит предложение о продлении и частичном ужесточении антикоронавирусных ограничений, передает Agenzia Italia в понедельник, 11 января.

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В частности, предполагается уточнить запрет массовых скоплений граждан и продлить запрет на передвижение между регионами страны.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения были введены на период праздников (21 декабря — 6 января). В частности, жителям было запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространялись на тех, кто возвращался домой. На восемь дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» была вся Италия.