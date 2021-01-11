Вологда, , 16:04 — REGNUM В первые дни нового года, с 1 по 10 января, в Вологде родился 121 ребенок: 59 мальчиков и 62 девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Пелевин. Первенец (фрагмент). 1888

Первым новорожденным в этом году стала девочка, которая появилась на свет в 01:25 мск 1 января в Перинатальном центре. Здесь же родились две двойни.

В Череповце в новогодние праздники появился на свет 61 ребенок: 29 девочек и 32 мальчика.

В правительстве отметили, что статистически новогодняя ночь и первые дни января не выделились среди других — в регионе родилось примерно столько же детей, сколько за аналогичный «непраздничный» период времени.