Рамалла , , 16:04 — REGNUM Палестина стала первой на Ближнем Востоке страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом 11 января сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения государства Палестина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения в этой стране дополнительных клинических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, первой страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V», стал Алжир.

Вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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