Москва, , 15:58 — REGNUM Ровно 61 год назад — 11 января 1960 года — была организована специальная воинская часть 26 266, задачей которой была подготовка космонавтов, — будущий Центр подготовки космонавтов.

В процессе самого первого отбора кандидатов были рассмотрены документы на 3461 лётчика. Всего же в первую группу космонавтов было отобрано шесть человек — все они были не старше 30 лет и не выше 170 см со спортивной подготовкой на уровне мастера спорта.

Все они успешно сдали экзамен, однако было решено отправить в первый космический полёт Юрия Гагарина.

В 2009 году центр получил новый статус — было создано ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина».

В конце 2020 года отряд российских космонавтов-испытателей пополнили четыре новобранца. Они прошли два года общей учебы и подготовки на уровне самых высоких стандартов, сохранившихся со времен первых покорителей космоса.

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