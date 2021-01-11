Ташкент, , 15:56 — REGNUM Музей Ташкентского метрополитена планируется открыть в 2021 году. Об этом заявила начальник отдела маркетинга, рекламы и связи с общественность Ташкентского метрополитена Зарина Мансурова в репортаже хокимията (администрация) Ташкента.

«Место мы выбираем, но предположительно — это метро «Минор». Это будет на станции в вестибюле. Мы начали разрабатывать эту идею в прошлом году», — сказала Мансурова.

Она добавила, что рада сотрудничать со всеми жителями столицы, у которых остались старые вещи, связанные с метрополитеном.

В частности, на станциях планируется установить информационные киоски, которые помогут построить маршрут. Кроме того, будут установлены станции для подзарядки мобильных телефонов и другие новшества.

Отмечается, что в системе Ташкентского метрополитена работают более 3 тыс. человек. Репортаж раскрывает перспективы развития метро.

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