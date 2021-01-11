Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM Змиёвская балка в Ростове-на-Дону — место массового расстрела гитлеровцами мирных граждан в годы Великой Отечественной войны — включена в перечень выявленных объектов культурного наследия Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Змиевская балка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объект «Змиёвская балка — место захоронения мирных жителей и военнопленных, погибших в 1942 году» включён в перечень объектов культурного наследия Ростовской области», — говорится в сообщении мэрии.

Постановление принято комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области 8 декабря 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что Змиёвская балка — самое большое в современной России место захоронения жертв Холокоста. В августе 1942 года здесь были расстреляны и убиты десятки тысяч мирных граждан. В 1975 году на территории Змиёвской балки был открыт мемориал «Памяти жертв фашизма».

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