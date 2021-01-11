Оренбург, , 15:55 — REGNUM В Оренбургской области по 25 января продлен режим повышенной готовности из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внес в указ губернатор Денис Паслер. Документ завизирован и опубликован 11 января.

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Стоит отметить, что принципиальным коррективам указ не подвергнут. Сохраняется необходимость соблюдать режим самоизоляции для пожилых людей, продолжают действовать ограничительные меры в отношении работы детских игровых комнат, времени открытия и закрытия заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки), запрет на работу кальянных и точек продаж разливных напитков.

При этом остается в силе внесенное в предыдущей редакции уточнение, которое позволяет объектам общественного питания, расположенным на придорожных полосах и перед участками дорог, изменять свой режим работы. Это возможно, когда из-за неблагоприятных погодных условий закрывают трассы. Измененный режим работы придорожных кафе необходимо согласовывать с органами местного самоуправления.

Добавим, с 1 января 2021 года в регионе выявлено 1747 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточно в Оренбуржье фиксируют смерть пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. С 1 по 11 января зарегистрировано 44 летальных исхода.

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