Москва, , 15:49 — REGNUM Власти Турции в 2021 году намерены открыть летний сезон для отдыхающих иностранных туристов раньше, чем в 2020 году. Туристический сезон может начаться уже в апреле, сообщили, в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что эти надежды связаны с массовой вакцинацией от COVID-19. Более ранний старт летнего сезона позволит Турции компенсировать потери 2020 года.

В 2020 году Турция потеряла 68% иностранных туристов. В 2021 году страна планирует принять от 25 до 30 млн иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Турции планирует сделать Анталью столицей оздоровительного туризма и принимать туристов круглый год.

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