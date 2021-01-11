Москва, 11 января 2021, 15:48 — REGNUM В Москве ограничат движение в Багратионовском проезде и на Тучковской улице. Об этом 11 января сообщили в департаменте транспорта столицы.
Ограничения будут действовать с января по март 2021 года. Они вызваны проводимыми инженерными работами.
Согласно схеме, ограничения будут частичными, их установят поэтапно на пяти участках. Первые два участка изменят движение с 13 января, последний полностью откроется после 31 марта.
В департаменте призвали автомобилистов планировать маршруты заранее.