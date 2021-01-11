Мэкэле, Эфиопия, , 15:47 — REGNUM Боевые действия все еще продолжаются в нескольких частях северного региона Эфиопии Тыграй, и почти 2,3 миллиона человек, порядка половины населения региона, нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на доклад ООН.

В докладе была представлена наиболее полная оценка гуманитарной ситуации в Тыграе с момента начала конфликта 4 ноября. В нем отмечается, что запасы продовольствия в регионе крайне ограничены, широко распространены грабежи и сохраняется высокий уровень отсутствия безопасности.

Напомним, что федеральные правительственные войска ведут борьбу с «Народным фронтом освобождения Тыграй» (НФОТ), лидирующей в регионе политической партией. Правительство объявило о победе над НФОТ в конце ноября, хотя мятежники поклялась продолжать борьбу.

Выводы, содержащиеся в докладе, были сделаны по информации двух миссий, проведенных в конце декабря ООН и правительственными учреждениями. Исследователи заявили, что гуманитарная ситуация в регионе крайне тяжелая, и два из четырех лагерей беженцев в Тыграе остаются недоступными для гуманитарных организаций. В докладе также говорилось, что боевые действия были зарегистрированы в сельских районах, а также на периферии столицы региона, Мэкэле, и городах Шир и Шераро.