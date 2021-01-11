Ульяновск, , 15:45 — REGNUM В Ульяновской области ликвидируют последствия сильного снегопада, обрушившегося на регион. Всего задействовано около 300 единиц спецтехники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по развитию региона.

В ходе очистки дорог от снега особое внимание уделяется обеспечению безопасного проезда для пассажирского транспорта, уборке дорог, дворов и тротуаров.

«Спецтехника должна продолжить работу в круглосуточном режиме», — написал в соцсетях по итогам совещания губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Также он поставил задачу перед минтрансом и руководителям муниципалитетов заняться наведением порядка на улицах, расчисткой школьных маршрутов, а также контролировать работу общественного транспорта.

Читайте также: Заразившийся коронавирусом ульяновский губернатор работает из больницыВсего в Ульяновской области для ликвидации снежных заносов задействовано порядка 300 единиц спецтехники, израсходовано 1300 тонн противогололедных материалов. По данным властей, движение открыто по всем дорожным артериям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные трассы Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области очищают от снега более 150 единиц техники. В том числе в Ульяновской области на пяти федеральных автодорогах задействовано 38 комбинированных дорожных машин, два автогрейдера, 13 погрузочных средства и 17 тракторов со сменным оборудованием.

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