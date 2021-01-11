Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Организаторам благотворительного спидран-марафона Awesome Games Done Quick 2021 удалось собрать почти три миллиона долларов США. Об этом 10 января сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/GamesDoneQuick/status/1348199099493879808

За несколько дней геймеры, проходившие различные видеоигры на скорость, собрали $2,75 млн. Все полученные средства будут направлены в благотворительный Фонд предотвращения рака.

Напомним, Games Done Quick — это серия благотворительных марафонов, в рамках которых профессиональные спидраннеры проходят игры на скорость. Обычно это мероприятие проходит два раза в год: зимой и летом.

Читайте ранее в этом сюжете: Обновление: призраки из Phasmophobia будут эффективнее преследовать игроков