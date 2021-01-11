Минск, , 15:37 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1792 и достигло 213 993. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Зарегистрированы 213 993 человека с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано девять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1526.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 196 284 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 4 139 118 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1833 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.