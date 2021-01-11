Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Разработчики многопользовательского ужастика Phasmophobia добавили новые возможности призракам, преследующим игроков. Об этом 11 января сообщает портал PCGamesN.

Теперь призраки смогут преследовать геймеров даже после того, как они скроются за углом помещения. Помимо этого, разработчики исправили множество программных ошибок и сделали игру «более плавной».

Напомним, Phasmophobia — это кооперативная хоррор-игра, в которой группа геймеров пытается изучить привидение, поселившееся в одной из предоставленных локаций. Проект получил множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

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