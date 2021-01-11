Москва, , 15:35 — REGNUM Ненужными подарками на Новый год названы рубашки, пижамы, постельное белье и конфеты. Вернуть их в магазин, как поступают на Западе, хотят 31% жителей России, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Оставят себе ненужные новогодние подарки в надежде, что когда-нибудь они пригодятся 34%. 10% передарят ненужную вещь, 6% — выбросят.

Передадут подарок на благотворительные цели 6%. Вернут новогодний презент дарителю 4% респондентов.

Опрос проведен 1—5 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 417 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодними подарками довольны большинство жителей России (84%).

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