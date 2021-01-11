Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Энтузиаст с ником powerofthree выпустил модификацию для игры TES V: Skyrim, которая позволяет делать невидимыми любые элементы экипировки персонажа. Об этом 11 января сообщает портал PCGamesN.

Автор сообщает, что таким образом можно скрыть части доспехов не только у протагониста, но и у любого неигрового персонажа — в том числе, у спутников и городских охранников. Это позволит геймерам более детально настроить внешний вид героев.

Напомним, TES V: Skyrim — это популярная ролевая игра с открытым миром, выпущенная компанией Bethesda Softworks. Релиз проекта состоялся в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Planetary Annihilation: Titans снова взялись за развитие игры

Читайте развитие сюжета: Обновление: призраки из Phasmophobia будут эффективнее преследовать игроков