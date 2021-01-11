Клемон-Ферран, , 15:32 — REGNUM Лицей во французском городе Клемон-Ферран временно закрыли из-за «угроз расправы и оскорблений» по отношению к преподавателю со стороны ученика. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, прокуратура города уже арестовала 15-летнего школьника и начала рассмотрение дела о «распространении угроз смерти».

«Мы решили закрыть лицей в этот понедельник… чтобы защитить персонал и учеников», — заявили представители руководства лицея.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2020 г. полиция Франции арестовала еще четырех школьников в связи с убийством и обезглавливанием учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 16 октября.

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