Сингапур, , 15:25 — REGNUM Власти Сингапура выразили соболезнования правительству Индонезии в связи с крушением лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.

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Соболезнования пришли от президента, премьер-министра и министра иностранных дел Сингапура.

«От имени народа Сингапура я выражаю самые искренние соболезнования индонезийскому народу в это время траура», — выразил соболезнования главе Индонезии президент Сингапура.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун также выразил соболезнования Индонезии и предложил помощь, если это будет необходимо.

«Наши соболезнования и наши мысли обращены к индонезийскому народу в эти трудные времена. Сингапур готов оказать помощь Индонезии, если это потребуется», — говорится в сообщении премьер-министра Сингапура.

В заявлении МИД Сингапура говорится, что на борту потерпевшего крушение лайнера не было граждан Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи предоставило Индонезии помощь для поиска обломков лайнера Sriwijaya Air, потерпевшего крушение вблизи индонезийской столицы 9 января 2021 года.

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