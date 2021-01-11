Томск, , 15:24 — REGNUM По состоянию на 11 января в Томской области коронавирус выявлен у 25 992 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 127 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За сутки выздоровели 199 томичей. Общее число выздоровевших в регионе — 22 319 человек.

За весь период пандемии в Томской области скончался 231 пациент с диагнозом коронавирусная инфекция.

Напомним, 10 января в регионе было выявлено 129 носителей коронавируса, выздоровел 231 человек.

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