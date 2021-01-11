Тернополь, Украина, , 15:34 — REGNUM У стен Тернопольской областной администрации проходит акция протеста против карантинных ограничений. Об этом сообщил 11 января местный телеканал «Т1 Новости».

По данным телеканала, в акции принимают участие местные предприниматели. Они просят власти разрешить им работать и обещают соблюдать все санитарные нормы.

Представители среднего и малого бизнеса жалуются, что из-за карантина они лишились дохода и не могут кормить семьи. Они требуют отменить объявленный на Украине трёхнедельный карантин.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что о карантинных ограничениях было известно заранее, и что люди имели время и возможности подготовиться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нескольких областях Украины начались протесты против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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