Казань, , 15:41 — REGNUM Жителей Татарии приглашают на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Сделать это возможно, позвонив в поликлинику по месту жительства или центр вакцинации. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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С его слов, в регионе уже привито 2 420 человек. В связи с тем, что праздничные дни закончились, предполагается увеличение темпов вакцинации. В настоящее время в Татарию поступило порядка 6,9 тыс. доз вакцины.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии продолжает регистрироваться ежесуточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста пациентов с 1 по 9 января составил 0,7%.

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