Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону стартовало строительство крытого парка аттракционов. К месту будущего объекта в парке «Левобережный» стянута строительная техника.

Завершить работы по созданию парка аттракционов планируется к ноябрю 2022 года. Подрядчиком выступает «Южная строительная компания», пишет «Блокнот Ростов».

ИА REGNUM сообщало, что летом 2019 года донской губернатор Василий Голубев отчитал чиновников за состояние парка «Левобережный», созданный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Городские власти пообещали озеленить зону отдыха более подходящими к климатическим условиям деревьями и кустарниками.

Летом 2020 года в «Левобережном» открыли светомузыкальный фонтан, который должен стать визитной карточкой парка.