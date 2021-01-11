Самара, , 15:25 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил принять все меры для обеспечения безопасности во время купаний на Крещение. Об этом он сообщил во время оперативного совещания в областном правительстве.

По данным МЧС РФ по региону, в 2021 году толщина льда позволит провести Крещенские купания, в том числе в Самаре и Тольятти. Так, толщина льда на реке Волга около Тольятти — составляет 34 см, около Самары — 36 см, около Сызрани — 45см.

В связи с этим глава региона Дмитрий Азаров поручил руководству муниципалитетов принять все необходимые меры по обеспечению безопасности во время купаний.

«Места должны быть четко определены и подготовлены. Как показывает практика, при должной организации процесса вероятность нештатных ситуаций сведена к минимуму», — подчеркнул он.

Помимо того, отметил Азаров, областное министерство здравоохранения должно оповестить людей о имеющихся противопоказаниях к купаниям в поруби.

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