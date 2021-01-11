Москва, , 15:20 — REGNUM В Москве расширяют список профессий, представители которых вправе вакцинироваться от коронавирусной инфекции в приоритетном порядке. Об этом 11 января в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

С 13 января запись на вакцинацию станет доступной для граждан, которые работают в сфере научных исследований и разработок, а также информационных технологий, телекоммуникации и связи.

Помимо этого, приоритетное право на прививку получат работники частных и некоммерческих организаций, занятых социальным обслуживанием населения. Записаться на вакцинацию смогут и представители отрасли управления недвижимым имуществом, а также сотрудники гостиниц, туристических агентств и других организации из сферы туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Переболевшие COVID-19 вправе вакцинироваться от коронавируса — главврач