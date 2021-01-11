Ташкент, , 15:07 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали мужчину, который устроил незаконную религиозную школу у себя в доме, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Сотрудники ОВД провели оперативное мероприятие совместно с отделом по борьбе с терроризмом и экстремизмом и сотрудниками государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

По данным ГУВД, мужчина применял по отношению к учащимся физическое насилие. Отмечается, что образование было платным — родители учеников платили по $150−200 за курс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК Узбекистана («Умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести»).

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