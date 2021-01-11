Калуга, 11 января 2021, 15:18 — REGNUM В период с 1 по 10 января 2021 года за медицинской помощью в медицинские организации Калужской области обратились 25 тыс. 236 человек, включая 4 тыс. 734 детей. Об этом 11 января заявил на координационном совещании руководителей органов госвласти и территориальных федеральных органов региона министр здравоохранения региона Алан Цкаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра, в дни новогодних и рождественских праздников госпитализирован 2 тыс. 401 человек из них 250 детей. 2354 обращения в лечебные учреждения были связаны с травмами, зарегистрировано 46 отравлений. За первые десять дней 2021 года января зафиксировано 11 тыс. 538 вызовов скорой медпомощи, из них 1940 — по поводу вирусных инфекций.
По информации спасателей и силовиков, за первые десять дней января в области произошел 31 пожар, 20 из них — в жилом секторе. Погибли два человека, один — пострадал. Силами МЧС спасён один человек, эвакуированы 47. В период новогодних каникул в регионе зарегистрировано 22 ДТП. Совершено 233 преступления, около 70% из которых раскрыто.
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