Калуга, , 15:18 — REGNUM В период с 1 по 10 января 2021 года за медицинской помощью в медицинские организации Калужской области обратились 25 тыс. 236 человек, включая 4 тыс. 734 детей. Об этом 11 января заявил на координационном совещании руководителей органов госвласти и территориальных федеральных органов региона министр здравоохранения региона Алан Цкаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, в дни новогодних и рождественских праздников госпитализирован 2 тыс. 401 человек из них 250 детей. 2354 обращения в лечебные учреждения были связаны с травмами, зарегистрировано 46 отравлений. За первые десять дней 2021 года января зафиксировано 11 тыс. 538 вызовов скорой медпомощи, из них 1940 — по поводу вирусных инфекций.

«Это был нелегкий период для врачей. Отдыхать не пришлось. Спасибо вам за проявленные качества. Но, тем не менее, обращаю внимание, что сейчас люди выходят на работу. Очень важно не допустить никаких срывов в оказании медицинской помощи», — сказал губернатор области Владислав Шапша.

По информации спасателей и силовиков, за первые десять дней января в области произошел 31 пожар, 20 из них — в жилом секторе. Погибли два человека, один — пострадал. Силами МЧС спасён один человек, эвакуированы 47. В период новогодних каникул в регионе зарегистрировано 22 ДТП. Совершено 233 преступления, около 70% из которых раскрыто.

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