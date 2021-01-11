Джакарта, , 15:02 — REGNUM Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии обнаружило в общей сложности 40 мешков с останками пассажиров погибших в результате крушения лайнера Sriwijaya Air на третий день поисково-спасательной операции, сообщает Antara.

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Известно, что группа водолазов обнаружила униформу бортпроводника авиакомпании Sriwijaya Air примерно в двух милях от острова Лаки в Индонезии.

Кроме того, водолазы нашли части самолета, личные вещи пассажиров и деньги на сумму 250 тысяч рупий на глубине 17−19 метров.

Напомним, самолет компании Sriwijaya Air, следовавший по маршруту Джакарта — Понтианак, пропал с экранов радаров 9 января 2021 года в 14:40 по местному времени. Самолет потерпел крушение между островами Ланканг и Лаки в Яванском море.

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