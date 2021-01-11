Екатеринбург, , 14:59 — REGNUM Прокуратура начала проверку после скандального сноса здания бывшего промышленного техникума (ПРОМЭКТа). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

К мероприятию привлечены специалисты регионального Департамента государственного жилищного и строительного надзора. Они уже выехали на место. Гендиректор ООО «ГУП Инвестстрой», выполнившего снос здания, опрошен. В этой фирме и в ООО «Корпорация «Маяк» запрошены необходимые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, снос здания произошёл в новогодние праздники. А 10 января на улицу Декабристов рухнула стена. Обошлось без пострадавших. Добавим, что часть горожан были против сноса, требуя сохранить здание как памятник конструктивизма.

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