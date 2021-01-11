Волгоград, , 15:03 — REGNUM Свыше пяти тысяч человек провакцинированы от СОVID-19 в Волгоградской области по состоянию на 11 января. Созданы и работают 26 прививочных центров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Вакцинация проходит по утверждённым Минздравом России графикам. Специалисты прогнозируют рост обращений в лечебные учреждения за медицинской помощью после новогодних праздников за счёт объективного увеличения социальных контактов на каникулах. Комитету здравоохранения региона поручено в случае осложнения ситуации ввести в работу необходимое количество инфекционных коек из созданного резерва в тысячу дополнительных мест, нарастить мощности амбулаторного и стационарного приёма.

Массовая добровольная вакцинация от СОVID-19 проходит в 26 прививочных центрах, препарат получили свыше пяти тысяч жителей. Вакцинация проводится препаратами «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», новая партия которой в количестве двух тысяч доз поступила в региона 2 января.