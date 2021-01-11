Москва, , 14:57 — REGNUM В Госдуме назвали недружественной политику работы с пользовательскими данными мессенджера WhatsApp.

WhatsApp (сс) antonbe

«Политика WhatsApp тут, мягко говоря, не оптимальна. Они просто поставили своих пользователей перед фактом: соглашайся на наши условия или удали приложение. Это недружественная политика по отношению к пользователю», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он прогнозирует постепенное снижение популярности WhatsApp.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook.

В Общественной палате России рекомендовали чиновникам отказаться от рабочих чатов в этом мессенджере.

Вместе с тем совет по вопросам конкуренции Турции инициировал расследование в отношении Facebook и принадлежащего компании мессенджера WhatsApp из-за его новой политики.

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