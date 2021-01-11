Омск, , 14:56 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 245 человек, за весь период пандемии — у 32 889. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в областном оперштабе.

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Выздоровели 20 359 жителей региона, в том числе 57 — за последние сутки.

Скончались восемь пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в Омской области умерли 955 человек с диагнозом COVID-19.

Напомним, 10 января в Омской области было выявлено 247 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 52 человека, скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией.

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