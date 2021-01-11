Токио, , 14:56 — REGNUM Действие чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса в Японии, может быть распространено на префектуры Осака, Киото и Хего. Об этом сегодня, 11 января, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве и правящей партии страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Издание указывает, что губернаторы трёх западных префектур обратились к центральному правительству с просьбой распространить чрезвычайное положение, которое вступило в силу в Токийском регионе, на их районы на фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом.

По словам собеседников агентства, решение о расширении зоны действия режима ЧС будет принято на этой неделе. Возможно, в среду, 13 января, пишет издание.

Читайте также: Регион в центре Японии вводит режим ЧС из-за COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ввёл в четырёх префектурах страны режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 7 февраля. Среди регионов, попавших под ограничения, оказались Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Позднее самостоятельно, не дожидаясь решения правительства Японии, ввести режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции решили власти японской префектуры Гифу в центральной части страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии за сутки выявили более 7,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2