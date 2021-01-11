Вашингтон, , 15:01 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 213,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 213 905 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 22 410 069.

Также сообщается, что за это же время в США 1814 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 374 341.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 264,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.