Москва, , 14:57 — REGNUM Граждане, ранее переболевшие COVID-19, имеют право сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 11 января заявил главный врач городской клинической больницы № 67 Москвы Андрей Шкода в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, наличие антител в организме не является противопоказанием для того, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

«Это не является противопоказанием к вакцине. Даже если человек переболел, вакцина все равно показана. Это даже будет плюсом», — сказал Шкода.

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