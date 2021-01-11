Монреаль, Канада, , 14:48 — REGNUM Разработчик Константин Льетар создал бота, который позволяет пользователям Twitter играть в Pokemon Red при помощи сообщений в комментариях. Об этом 11 января сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/screenshakes/status/1347589296593788928

Для участия в игре геймерам нужно написать команды «Вверх, вниз, вправо, влево, А, В, старт или выбрать» в комментариях к записи разработчика. Каждые 15 секунд бот обрабатывает эти сообщения, выбирает наиболее популярный вариант и переносит его в игру.

Геймеры оставили уже около 30 тыс. комментариев с описанием различных действий. Сообщается, что сейчас персонаж Льетара дошёл до сражения с диким Беллспраутом (разновидность покемона).

Напомним, Pokemon Red — это первая игра в популярной медиафраншизе Pokemon. Её релиз состоялся в 1996 году.

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