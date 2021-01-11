Скопье, , 14:47 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в воскресенье, 10 января, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2455 человек в стране выявили 345 носителей коронавируса. Еще 289 человек выздоровели — это рекорд для страны.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 86 494 случаев заражения. 2622 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 12— за последние сутки. 67 453 пациента выздоровели. Лечение проходят 16 419 человек.

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За последнюю неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось лишь на тысячу, что свидетельствует о замедлении темпов распространения инфекции. При этом смертность впервые за квартал вышла на уровень менее 10 человек в день.

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